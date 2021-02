Verona Juventus probabili formazioni, Morata out: tocca a Kulusevski (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Verona Juventus probabili formazioni – Nuovo turno di Serie A. La Juventus vola a Verona per affrontare l’Hellas di Juric. Squadra tosta da non sottovalutare, di fatto all’andata finì 1-1. Pirlo deve ancora far fronte alle tante assenze. Ancora out Dybala, Bonucci, Chiellini, Arthur e Cuadrado, inoltre Danilo sarà squalificato e Morata oggi non si è allenato. Insomma, vera e propria emergenza per i bianconeri. Verona Juventus probabili formazioni, chi gioca Pirlo senza lo squalificato Danilo: a destra dovrebbe trovare spazio Demiral, con l’inserimento del giovane Dragusin al centro in tandem con De Ligt. Rabiot verso il ritorno dal 1? dopo aver scontato il turno di squalifica, McKennie non al meglio ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 febbraio 2021)– Nuovo turno di Serie A. Lavola aper affrontare l’Hellas di Juric. Squadra tosta da non sottovalutare, di fatto all’andata finì 1-1. Pirlo deve ancora far fronte alle tante assenze. Ancora out Dybala, Bonucci, Chiellini, Arthur e Cuadrado, inoltre Danilo sarà squalificato eoggi non si è allenato. Insomma, vera e propria emergenza per i bianconeri., chi gioca Pirlo senza lo squalificato Danilo: a destra dovrebbe trovare spazio Demiral, con l’inserimento del giovane Dragusin al centro in tandem con De Ligt. Rabiot verso il ritorno dal 1? dopo aver scontato il turno di squalifica, McKennie non al meglio ...

