Torino, situazione sempre più delicata: un altro positivo al Coronavirus (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un altro positivo al Coronavirus in casa Torino, a questo punto è inevitabile il rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La sfida era già in bilico, ma adesso non sembrano esserci più dubbi, la squadra di Davide Nicola non si allenerà nemmeno nella giornata di oggi e non ci sono i margini per scendere in campo contro i neroverdi, a serio rischio anche la sfida contro la Lazio. La squadra granata è in grande ripresa, è reduce da una serie di risultati utili e nell’ultimo match ha vinto lo scontro salvezza contro il Cagliari. Le prossime sfide saranno certamente condizionate dal Coronavirus. Coronavirus, un altro positivo in casa Torino Foto di Fabio Murru / AnsaSi è registrata un’altra positività al ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unalin casa, a questo punto è inevitabile il rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La sfida era già in bilico, ma adesso non sembrano esserci più dubbi, la squadra di Davide Nicola non si allenerà nemmeno nella giornata di oggi e non ci sono i margini per scendere in campo contro i neroverdi, a serio rischio anche la sfida contro la Lazio. La squadra granata è in grande ripresa, è reduce da una serie di risultati utili e nell’ultimo match ha vinto lo scontro salvezza contro il Cagliari. Le prossime sfide saranno certamente condizionate dal, unin casaFoto di Fabio Murru / AnsaSi è registrata un’altra positività al ...

