Tenta il furto in un capannone a Treviolo Lo scoprono, si nasconde tra gli scatoloni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 27 anni, autore di un Tentato furto in un capannone di Treviolo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 27 anni, autore di untoin undi

ilcirotano : Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola da un parente del proprietario - - CDNewsCalabria : Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola nel Catanzarese - 8e30it : Tenta furto in un ristorante ma viene sorpreso, 36enne ferito a colpi di pistola - wesud_news : Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola - lameziainstrada : Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola a Conflenti -