Telecamere nascoste nel bagno | ecco cosa faceva il Sindaco

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Eranonei bagni, spiavano ogni movimento. Scoperte da una maestra, è scattata subito la denuncia. Una situazione sconcertante, un gioco erotico che si è però rivelato scandaloso, coinvolgendo il primo cittadino di Albano Sant’Alessandro, un piccolo comune nel bergamasco. Ad essere indagato Maurizio Dionisi,appunto del paese, per un gioco perverso svoltosi nella sede della scuola elementare del paese. Esatto, perché il primo cittadino oltre ad essereera anche maestro di scuola elementare, eppure ciò che lo vede coinvolto non è proprio un “gioco innocente”. Tutto parte dal ritrovamento di una videocamera nascosta nei bagni, esattamente in quello delle maestre. Sarà proprio una docente a ritrovarla, denunciando immediatamente l’accaduto e citando ignoti. LEGGI ANCHE >>> Vittorio ...

Una telecamera nascosta nel bagno delle maestre di una scuola elementare è diventata il motivo di un'indagine a carico del sindaco di un piccolo comune in provincia di Bergamo.Erano nascoste nei bagni, spiavano ogni movimento. Scoperte da una maestra, è scattata subito la denuncia. Una situazione sconcertante, un gioco erotico che si è però rivelato scandaloso, coinvolgendo ...