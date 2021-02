Taxi Chaos: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Correva l’anno 1999 quando SEGA portò nelle sala giochi il suo Craxy Taxi, il successo del titolo diede vita ad un sequel, tempo dopo il franchise arrivò su Dreamcast, permettendo ai giocatori di divertirsi comodamente da casa. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Taxi Chaos, l’erede spirituale sviluppato da Team6 Game Studios, disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, giocabile anche su PS5 e Xbox Series grazie alla retrocompatibilità. Taxi Chaos Recensione In Taxi Chaos dovrete portare a destinazione quanti più passeggeri possibili entro il tempo limite, qualora giochiate nella modalità Arcade o Pro, in alternativa avete la possibilità di aggirarvi per la cittadina senza limiti di tempo grazie alla ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Correva l’anno 1999 quando SEGA portò nelle sala giochi il suo Craxy, il successo del titolo diede vita ad un sequel, tempo dopo il franchise arrivò su Dreamcast, permettendo ai giocatori di divertirsi comodamente da casa. Quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi, l’erede spirituale sviluppato da Team6 Game Studios, disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, giocabile anche su PS5 e Xbox Series grazie alla retrocompatibilità.Indovrete portare a destinazione quanti più passeggeri possibili entro il tempo limite, qualora giochiate nella modalità Arcade o Pro, in alternativa avete la possibilità di aggirarvi per la cittadina senza limiti di tempo grazie alla ...

