Riaperture, il no del Cts: “Solo nelle zone bianche”. Draghi frena Salvini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Sul fronte della pandemia, il premier Mario Draghi nel solco del suo predecessore prosegue con la linea dura e nonostante il pressing della Lega non intende procedere con le Riaperture, anche perché il Cts chiede ancora “estrema prudenza”. “Non è una situazione di catastrofe imminente quella che abbiamo rappresentato al premier”, riporta il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo uscendo da Palazzo Chigi. Tuttavia, chiarisce, le Riaperture sono possibili Solo nelle zone bianche (che restano ancora un miraggio). E’ su questa base che Draghi entro la fine della settimana deciderà come impostare il nuovo Dpcm (quello in vigore scade il 5 marzo). Niente decreto, dunque, perché non ci sarebbe il tempo sufficiente per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Sul fronte della pandemia, il premier Marionel solco del suo predecessore prosegue con la linea dura e nonostante il pressing della Lega non intende procedere con le, anche perché il Cts chiede ancora “estrema prudenza”. “Non è una situazione di catastrofe imminente quella che abbiamo rappresentato al premier”, riporta il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo uscendo da Palazzo Chigi. Tuttavia, chiarisce, lesono possibili(che restano ancora un miraggio). E’ su questa base cheentro la fine della settimana deciderà come impostare il nuovo Dpcm (quello in vigore scade il 5 marzo). Niente decreto, dunque, perché non ci sarebbe il tempo sufficiente per ...

pfmajorino : Quella delle riaperture, se non per poche attività circoscritte particolari, diventa un'illusione pericolosa se non… - sole24ore : Emergenza #covid: il governo accelera sul nuovo decreto, oggi la nuova comunicazione del ministro #Speranza alla Ca… - Miti_Vigliero : 'L’incontro con Draghi come lo racconta Salvini e come è andato davvero Per Salvini lui e Draghi hanno parlato di… - russopino65 : RT @DavelloStefano: Terminato l’incontro tra #Draghi, ministri e #Cts. #Miozzo, membro del Cts, ha affermato che nella riunione “Non si è… - aureumelio : LA FINTA OPPOSIZIONE DEL TRADITORE SALVINI SALVINI PREME PER LE RIAPERTURE DEI LOCALI... MA CON TESSERINO VACCINAL… -