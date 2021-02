Pioli su Ibra a Sanremo: “Salterà due allenamenti ma per le partite ci sarà” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto ad una domanda, nel corso della conferenza stampa pre-Stella Rossa, inerente alla ormai chiacchierata partecipazione di Ibra a San Remo. Queste le sue parole: “Ci parlo tutti i giorni con Zlatan. La settimana scorsa abbiamo messo in piedi il programma per la settimana prossima: Salterà un paio di allenamenti, ma sarà disponibile per le partite. Se c’è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra”. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha risposto ad una domanda, nel corso della conferenza stampa pre-Stella Rossa, inerente alla ormai chiacchierata partecipazione dia San Remo. Queste le sue parole: “Ci parlo tutti i giorni con Zlatan. La settimana scorsa abbiamo messo in piedi il programma per la settimana prossima:un paio di, madisponibile per le. Se c’è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra”. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

