Pioli: “Giocare ogni tre giorni non è un problema, avrei più ansia al contrario” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita di Europa League con la Stella Rossa in conferenza stampa. Servirà tanta qualità per passare il turno. Era giusto non sorridere dopo il derby, vogliamo ripartire dalle nostre consapevolezze e fare risultati convincenti. Non è un fallimento cadere in certe partite, lo diventa se restiamo fermi, quindi dobbiamo ripartire. Non voglio parlare di singoli giocatori o reparti: se sbagliamo è perché tutti non abbiamo lavorato bene, in modo compatto. Giocare ogni tre giorni è un problema? No, sarei più ansioso se non giocassimo così tanto. Ho le risorse per tenere alto il livello anche giocando così spesso. Ibrahimovic salterà qualche allenamento a causa di Sanremo ma sarà disponibile per le partite. Se c’è qualcuno che può reggere certe pressioni è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la partita di Europa League con la Stella Rossa in conferenza stampa. Servirà tanta qualità per passare il turno. Era giusto non sorridere dopo il derby, vogliamo ripartire dalle nostre consapevolezze e fare risultati convincenti. Non è un fallimento cadere in certe partite, lo diventa se restiamo fermi, quindi dobbiamo ripartire. Non voglio parlare di singoli giocatori o reparti: se sbagliamo è perché tutti non abbiamo lavorato bene, in modo compatto.treè un? No, sarei più ansioso se non giocassimo così tanto. Ho le risorse per tenere alto il livello anche giocando così spesso. Ibrahimovic salterà qualche allenamento a causa di Sanremo ma sarà disponibile per le partite. Se c’è qualcuno che può reggere certe pressioni è ...

acmilan : ??? 'Our goal is to put in a high-level performance' Coach Pioli previews tomorrow's San Siro showdown ??? ??? 'Il n… - napolista : Pioli: “Giocare ogni tre giorni non è un problema, avrei più ansia al contrario” L’allenatore del Milan in conferen… - CapitanBergomi : RT @saveriocamba: Calo fisico per spiegare le ultime prestazioni? Pioli:'Con staff e squadra abbiamo analizzato le ultime prestazioni. Abb… - IMilanista96 : @SempreMilanCom @vickythebug @RafaeLeao7 Il maestro Pioli fa giocare un super scarso come Rebic ahahaha incredibile… - Alemilanista86 : RT @diavolisempre: pioli 'non mi piace cambiare modo di giocare in base all avversario. l'Inter ci ha fatto fare la gara attaccandoci negli… -