Piano Ue contro le varianti. Procedura accelerata per il via libera ai vaccini. La proposta della von der Leyen al Consiglio europeo. E i 5 Stelle chiedono la sospensione dei brevetti sui sieri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una Procedura d'urgenza a livello europeo per approvare i vaccini anti Covid-19 già autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e adattati successivamente in modo da essere efficaci contro le varianti. Questa la proposta che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, porterà alla videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue, domani e venerdì, che sarà dedicata in gran parte proprio alla lotta alla pandemia di Covid-19. Von der Leyen proporrà ai leader "una Procedura di autorizzazione accelerata, fast track regulatory approval, per i nuovi vaccini contro le varianti" del virus, ha detto il vicepresidente ...

