Nuovo Dpcm Draghi: oggi Speranza spiega le misure. Diretta dalle 13:30 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nessuna concessione su piscine, palestre, cinema, teatri, piste da sci e sale giochi . Le novità sul Nuovo Dpcm, emerse dall 'incontro di ieri tra Draghi , i ministri e i membri del Cts , riguardano ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nessuna concessione su piscine, palestre, cinema, teatri, piste da sci e sale giochi . Le novità sul, emerse dall 'incontro di ieri tra, i ministri e i membri del Cts , riguardano ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts per varianti e misure - Giornaleditalia : Nuovo Dpcm di Draghi, non cambia nulla ma spunta nuovo colore: l'arancione scuro - Angelika040571 : RT @IlPrimatoN: Verso il nuovo Dpcm: Draghi non intende concedere riaperture di cinema o palestre e chiede a Salvini di 'abbassare i toni'… -