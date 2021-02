Napoli si conferma eccellenza in campo sanitario: 50 tumori trattati in video-toracoscopia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli, nonostante la pandemia da coronavirus, ha eseguito ben 50 resezioni anatomiche per il trattamento del tumore del polmone in video-toracoscopia. Ancora una volta quindi la sanità partenopea balza agli occhi delle cronache per la sua eccellenza. La video-toracoscopia permette l’asportazione radicale del cancro del polmone e dei linfonodi attraverso l’esecuzione di 3 piccole centimetriche incisioni. Nell’ultimo anno nonostante le notevoli difficoltà, determinate dalla pandemia da Covid 19, che hanno reso necessario ridurre i posti letto destinati ai pazienti chirurgici, e con essi il numero settimanale di sedute operatorie e ovviamente i posti letto in terapia intensiva, la UOC di Chirurgia Toracica (diretta dal ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli, nonostante la pandemia da coronavirus, ha eseguito ben 50 resezioni anatomiche per il trattamento del tumore del polmone in. Ancora una volta quindi la sanità partenopea balza agli occhi delle cronache per la sua. Lapermette l’asportazione radicale del cancro del polmone e dei linfonodi attraverso l’esecuzione di 3 piccole centimetriche incisioni. Nell’ultimo anno nonostante le notevoli difficoltà, determinate dalla pandemia da Covid 19, che hanno reso necessario ridurre i posti letto destinati ai pazienti chirurgici, e con essi il numero settimanale di sedute operatorie e ovviamente i posti letto in terapia intensiva, la UOC di Chirurgia Toracica (diretta dal ...

