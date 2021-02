Napoli, Mirabelli: “Chiunque pensava fosse una squadra da Scudetto. Gattuso? Critiche ingiuste” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Massimiliano Mirabelli ha parlato del rendimento del Napoli di Gennaro Ivan Gattuso, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex direttore sportivo del Milan ha esternato le proprie impressioni sull’andamento della stagione partenopea, caratterizzata da frequenti infortuni e prestazioni altalenanti. Mirabelli ha proposto un’analisi lucida sulla situazione concernente il Napoli, alla vigilia del match europeo con il Granada, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Il Napoli dovrà recuperare il pesante 2-0 dell’andata, tra le mura amiche del Maradona, di seguito le parole di Mirabelli: “Non è giusto che Gattuso venga massacrato. È vero che i risultati sono deludenti, ma di una grandissima rosa. Tanti elementi stanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Massimilianoha parlato del rendimento deldi Gennaro Ivan, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex direttore sportivo del Milan ha esternato le proprie impressioni sull’andamento della stagione partenopea, caratterizzata da frequenti infortuni e prestazioni altalenanti.ha proposto un’analisi lucida sulla situazione concernente il, alla vigilia del match europeo con il Granada, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Ildovrà recuperare il pesante 2-0 dell’andata, tra le mura amiche del Maradona, di seguito le parole di: “Non è giusto chevenga massacrato. È vero che i risultati sono deludenti, ma di una grandissima rosa. Tanti elementi stanno ...

zazoomblog : Mirabelli: “Tutti pensavamo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto” - #Mirabelli: #“Tutti #pensavamo… - napolista : Mirabelli: “Tutti pensavamo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto” L’ex direttore sportivo del Milan a Radi… - cn1926it : #Mirabelli su #Gattuso: “Rino vuole proteggere la squadra, non merita di essere massacrato” - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Mirabelli: 'Gattuso è il primo ad esser amareggiato per l'andamento della stagione del Napoli' - ps_napoli : Mirabelli: “Pensavo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto; Gattuso amareggiato..” -