Motori Boeing 777: ente aviazione statunitense ordina indagini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovi problemi per Boeing. I Boeing 777 con Motori PW4000 devono essere sottoposti ad ispezione di emergenza e questo costringerà a rimuovere alcuni aerei dal servizio. Le autorità dell'aviazione statunitense ha preso questa decisione dopo un incidente avvenuto lo scorso sabato a Denver, in Colorado. Qui un volo Boeing 777-200 della United Airlines è stato

RSInews : Test ai motori dei Boeing 777 L'Amministrazione federale dell'aviazione americana ha ordinato un esame minuzioso de… - GHINODITACCO18 : @AndFranchini @RisatoNicola Si ma il motore da solo non si può fermare. Quindi mi pare normale fermare gli aerei ch… - RisatoNicola : RT @AndFranchini: @RisatoNicola Il 737max aveva importanti difetti software quindi è responsabile Boeing ma in questo caso no anche perché… - AndFranchini : @RisatoNicola Il 737max aveva importanti difetti software quindi è responsabile Boeing ma in questo caso no anche p… - RisatoNicola : RT @AndFranchini: @RisatoNicola Cosa c’entra la #boeing è un mistero i motori sono prodotti da #RollsRoyce #GenerelEletric e #PrattAndWhitn… -