Man of Steel, un progetto top secret: Superman ritorna? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Man of Steel, l’attore protagonista, Henry Cavill ha annunciato una notizia davvero sorprendente. Scopriamola insieme. Dal 2013 i fan di Superman non vedono più agire da solo sulla scena il celebre supereroe. Henry Cavill è il noto protagonista della pellicola di Man of Steel. Dopo questo film, l’abbiamo visto combattere contro i suoi colleghi: Batman Leggi su youmovies (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Man of, l’attore protagonista, Henry Cavill ha annunciato una notizia davvero sorprendente. Scopriamola insieme. Dal 2013 i fan dinon vedono più agire da solo sulla scena il celebre supereroe. Henry Cavill è il noto protagonista della pellicola di Man of. Dopo questo film, l’abbiamo visto combattere contro i suoi colleghi: Batman

Docbit_Movies : Man Of Steel [Edizione: Regno Unito] [Reino Unido] [Blu-ray] 3D +2D 9,23 € - BluebirdOfBlud : @OliLuthor El comic de Man Of Steel Lex Luthor era, no? Lo tengo en fisico pa lamerle la cara a su Lex hmmmsjsksjsisisisi - lokirowth : Ah oggi abbiamo visto *ammicc* Man of Steel *ammicc* abbiamo proprio capito tutto di sto film *ammicc* - bludheaven : che voglia di rivedere man of steel .... per .... la trama - DiMaschera : #superman #dccomics #fumetti Il 1986 è l'anno del rilancio definitivo di Superman, grazie a John Byrne e al fondame… -