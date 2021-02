L’attrice mamma per la prima volta di un maschietto: “Il nostro bambino è qui” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il nostro dolce bambino è qui. È stato puntuale ed è arrivato nella data prevista, per la gioia dei suoi genitori. Ci eravamo preparati a innamorarci in un nuovo modo, ma va oltre tutto ciò che potevamo immaginare”. Con questo messaggio la bella attrice 36enne ha reso partecipi tutti i suoi follower (che sono oltre quattro milioni e mezzo, ndr) della sua gioia: è diventata mamma. Nel post in cui mostra per la prima volta il piccolo, che ovviamente è stato inondato da like e cuori anche da parte di tanti amici vip e colleghi, svela anche il nome scelto insieme al marito per il bimbo. Si chiama August, detto Gus. August come il primogenito della principessa Eugenie di York, anche lei da poco diventata mamma. Non può essere più felice Mandy Moore, L’attrice statunitense ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ildolceè qui. È stato puntuale ed è arrivato nella data prevista, per la gioia dei suoi genitori. Ci eravamo preparati a innamorarci in un nuovo modo, ma va oltre tutto ciò che potevamo immaginare”. Con questo messaggio la bella attrice 36enne ha reso partecipi tutti i suoi follower (che sono oltre quattro milioni e mezzo, ndr) della sua gioia: è diventata. Nel post in cui mostra per lail piccolo, che ovviamente è stato inondato da like e cuori anche da parte di tanti amici vip e colleghi, svela anche il nome scelto insieme al marito per il bimbo. Si chiama August, detto Gus. August come il primogenito della principessa Eugenie di York, anche lei da poco diventata. Non può essere più felice Mandy Moore,statunitense ...

