Il nuovo boom di positivi e la diffusione delle varianti: Brescia torna epicentro dell’epidemia. “Stesso incubo dell’anno scorso” – Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Siamo tornati quasi come a febbraio-marzo del 2020: il numero di positivi sta aumentando velocemente”. Il dottor Osvaldo Brignoli è uno dei medici di base di Capriolo, un piccolo comune tra i vigneti della Franciacorta. A un anno di distanza dall’inizio della pandemia, è questa una delle zone d’Italia che preoccupa di più. “La causa è la variante inglese che qui è arrivata anche al 70% di tutti i casi rilevati”, spiega il medico di ritorno da una sua visita domiciliare. Nell’ospedale più vicino, a Chiari, in una settimana i pazienti Covid sono raddoppiati. Ieri mattina, alle 11, erano 85 e davanti al pronto soccorso c’era un via vai di ambulanze. “Temiamo l’andamento esponenziale – avverte il medico di base Francesco Farina che ha lo studio a Chiari e il lunedì passato ha ricevuto in una sola mattina 97 telefonate – un anno fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Siamoti quasi come a febbraio-marzo del 2020: il numero dista aumentando velocemente”. Il dottor Osvaldo Brignoli è uno dei medici di base di Capriolo, un piccolo comune tra i vigneti della Franciacorta. A un anno di distanza dall’inizio della pandemia, è questa unazone d’Italia che preoccupa di più. “La causa è la variante inglese che qui è arrivata anche al 70% di tutti i casi rilevati”, spiega il medico di ritorno da una sua visita domiciliare. Nell’ospedale più vicino, a Chiari, in una settimana i pazienti Covid sono raddoppiati. Ieri mattina, alle 11, erano 85 e davanti al pronto soccorso c’era un via vai di ambulanze. “Temiamo l’andamento esponenziale – avverte il medico di base Francesco Farina che ha lo studio a Chiari e il lunedì passato ha ricevuto in una sola mattina 97 telefonate – un anno fa ...

