Il Disappunto del Preside Lombardo | “Sto Mandando i Docenti in Aula Senza Vaccinarli | Meritano Più Rispetto”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un post appena pubblicato da Emanuele Contu,dell’istituto professionale Puecher Olivetti di Rho. “Conosco tanti colleghi dirigenti scolastici, sparsi un po’ per tutta la Penisola. Leggo che in ...

LAiMaybe : Mi è sembrato di cogliere del disappunto da Rosalinda quando ha visto che dayane si è seduta dentro è uno sguardo f… - claudoe : @AGMadblade1974 @IlContiAndrea @fattoquotidiano @FQMagazineit @RealEmisKilla @thereallafuria È incredibile come anc… - UnTemaAlGiorno : RT @Lpaplez: Stare a contatto con i propri cari solo attraverso un cellulare #eccoilVero motivo del mio disappunto. - Lpaplez : Stare a contatto con i propri cari solo attraverso un cellulare #eccoilVero motivo del mio disappunto. - FedericaOlando : @Romana89153358 @lulee_lule @GrandeFratello Mi sono forse espressa male, il mio disappunto era rivolto all’ultima p… -

Ultime Notizie dalla rete : Disappunto del

Agenzia ANSA

...Parco, gli studiosi Stefano De Caro e d Irene Bragantini . "Con decisione irrevocabile ed effetto immediato - hanno scritto a Osanna - abbiamo deciso di dare le dimissioni. Con vivo, ...Questa mattina genitori, presidi e insegnanti hanno manifestato il proprioper la gestionecaso. Ma cosa ha spinto la Regione a confermare l'ordinanza e a vietare la didattica in ...Le società degli impianti di risalita saranno informate venerdì prossimo. Le terrazze nei comprensori sciistici, con offerte gastronomiche da asporto, dovranno essere nuovamente sgomberate. Così si è ...COIRA - Il Governo dei Grigioni ha espresso il suo estremo disappunto per le decisioni odierne del Consiglio federale in relazione alla pandemia da Covid-19. Ora le terrazze delle aree sciistiche dovr ...