sole24ore : Emergenza #covid: il governo accelera sul nuovo decreto, oggi la nuova comunicazione del ministro #Speranza alla Ca… - ManlioDS : Dati #ISTAT sul '20 ?? export -9.7% tendenziale (nostri competitor fino a -17%) con +3.3 congiunturale nel IV trime… - Mov5Stelle : I dati ISTAT sul 2020 dimostrano che la resilienza del nostro sistema Paese è maggiore rispetto ad altre nazioni.… - isladecoco7 : RT @rodolfocorrenti: L'autorevole giornale britannico' Guardian' smaschera Speranza:L'Italia ha detto il falso all'OMS. Ricostruisce bugie… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 24 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

QUOTIDIANO.NET

L'esigenza di accelerare la campagna vaccinale ha aperto la discussionecosiddetto 'modello made in UK': meglio somministrare subito una prima dose di vaccino al ... Insomma, isembrerebbero ......dieci mesi oltre la data di scadenza compresa tra l'1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 riportata...che mi interessano ai sensi dell' Informativa Privacy Acconsento al trattamento dei miei...Ieri il tasso di positività a livello nazionale era sceso dal 5,6 per cento al 4,4. La Lombardia tornava a essere la regione con più contagi: +2.480 ...Probabili formazioni Napoli Granada: diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League.