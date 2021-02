**Governo: Pd stavolta premia donne, ma 'perde' Interno e Editoria** (2) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - C'è anche un altro dem che ha dovuto fare un passo indietro, Antonio Misiani, dato in pole per la riconferma al Mef. Ma l'ex-viceministro ha fatto posto a una delle due new entry nella delegazione dem: la nuova sottosegretaria al Mef in quota Pd à Alessandra Sartore, assessore al Bilancio con Nicola ZIngaretti in regione Lazio. L'altro ingresso a sorpresa è Assunta Messina, sottosegretaria all'Innovazione. Senatrice, pugliese, è considerata in area Emiliano. Mentre non ce l'ha fatta Marianna Madia, il cui nome girava insistentemente per il Mef nei giorni scorsi. Non trova posto neanche Sandra Zampa, data fino all'ultimo, come possibile riconferma alla Salute. Così come Morani al Mise, appunto, a favore di Ascani e Francesca Puglisi al Lavoro che però ora è guidato dal vicesegretario Pd, Andrea Orlando. Per quanto riguarda le anime dem, l'unica componente a non essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - C'è anche un altro dem che ha dovuto fare un passo indietro, Antonio Misiani, dato in pole per la riconferma al Mef. Ma l'ex-viceministro ha fatto posto a una delle due new entry nella delegazione dem: la nuova sottosegretaria al Mef in quota Pd à Alessandra Sartore, assessore al Bilancio con Nicola ZIngaretti in regione Lazio. L'altro ingresso a sorpresa è Assunta Messina, sottosegretaria all'Innovazione. Senatrice, pugliese, è considerata in area Emiliano. Mentre non ce l'ha fatta Marianna Madia, il cui nome girava insistentemente per il Mef nei giorni scorsi. Non trova posto neanche Sandra Zampa, data fino all'ultimo, come possibile riconferma alla Salute. Così come Morani al Mise, appunto, a favore di Ascani e Francesca Puglisi al Lavoro che però ora è guidato dal vicesegretario Pd, Andrea Orlando. Per quanto riguarda le anime dem, l'unica componente a non essere ...

