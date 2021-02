Gérard Depardieu indagato per violenza sessuale, l’attore continua a negare le accuse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) l’attore francese Gérard Depardieu è ufficialmente indagato per stupro e violenza sessuale, crimini che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice. Questo è quanto riferisce l’agenzia di stampa francese Afp. All’epoca dei fatti, la vittima aveva denunciato di essere stata violentata due volte da Gérard Depardieu nell’abitazione parigina dell’attore. Secondo la testimonianza della giovane ventenne, gli episodi sarebbero avvenuti tra il 7 e il 13 agosto 2018. L’indagine era però stata archiviata per assenza di prove, salvo poi essere riaperta lo scorso anno. Le accuse a Depardieu sono state rivolte il 16 dicembre 2020. Da allora, la star francese ha sempre negato tutto. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)franceseè ufficialmenteper stupro e, crimini che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice. Questo è quanto riferisce l’agenzia di stampa francese Afp. All’epoca dei fatti, la vittima aveva denunciato di essere stata violentata due volte danell’abitazione parigina del. Secondo la testimonianza della giovane ventenne, gli episodi sarebbero avvenuti tra il 7 e il 13 agosto 2018. L’indagine era però stata archiviata per assenza di prove, salvo poi essere riaperta lo scorso anno. Lesono state rivolte il 16 dicembre 2020. Da allora, la star francese ha sempre negato tutto. ...

