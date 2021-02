Flavio Insinna: l’appello che stupisce tutti a L’Eredità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata andata di ieri sera, per quanto riguarda L’Eredità e le parole di Flavio Insinna. Il programma è sempre molto amato e seguito, e Flavio Insinna è il suo mattatore, stiamo parlando delL’Eredità. Ma nella puntata di ieri, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, vediamo meglio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata andata di ieri sera, per quanto riguardae le parole di. Il programma è sempre molto amato e seguito, eè il suo mattatore, stiamo parlando del. Ma nella puntata di ieri, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, vediamo meglio L'articolo proviene da Leggilo.org.

civati : Ecco. Non è difficile. È possibile. - Corriere : Flavio Insinna, volontario: «Sono un privilegiato, pagherei volentieri la patrimoniale: sarebbe giusto» - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FLAVIO INSINNA ?? FRANZ ?? NINO TARANTO ?? RENATO PO… - 99per100 : #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FLAVIO INSINNA ?? FRANZ ?? NINO TARANTO ??… - vitomusicjay : #leredita caro Flavio Insinna... si vede lontano un miglio il motivo per cui quell'oca di Sara lavora li! Non l'avr… -