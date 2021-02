Emergenza covid: comunicazioni di Speranza in Parlamento. Prevale la linea della prudenza voluta dal Cts (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fino a Pasqua l'Italia rimarrà divisa in quattro fasce, bianca, gialla, arancione e rossa ma il diffondersi della variante inglese sta costringendo i Governatori ad alcune chiusure localizzate. Le ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fino a Pasqua l'Italia rimarrà divisa in quattro fasce, bianca, gialla, arancione e rossa ma il diffondersivariante inglese sta costringendo i Governatori ad alcune chiusure localizzate. Le ...

matteosalvinimi : #Salvini: dall’installazione del bioreattore si arriverebbe a produrre vaccino in Italia dopo 4 mesi. Non domandate… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN MOLISE La Regione chiede aiuto all'Esercito. Ecco la mappa aggiornata dell'Italia colpita dalle vari… - sole24ore : Emergenza #covid: il governo accelera sul nuovo decreto, oggi la nuova comunicazione del ministro #Speranza alla Ca… - 24emilia : Da @Confcooperativ1 la piattaforma 'Oltre il Covid' per guardare più in là dell'emergenza sanitaria… - Antonio44633454 : RT @FmMosca: L’emergenza non può finire perché non esiste. Senza i tamponi ieri in #Piemonte ci sarebbero stati 18 ricoveri = FINE DEL #Cov… -