"Do una scossa allo Strega con Edith Bruck. Non è un libro di memoria, ma di vita" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il pane perduto di Edith Bruck (La Nave di Teseo) è stato proposto da Furio Colombo al Premio Strega 2021. Una scelta che promette di far saltare ogni equilibrio politico ed editoriale. Abbiamo chiesto al giornalista, scrittore e politico, la motivazione. O meglio, le motivazioni. "La prima, la più ovvia, inevitabile, è la qualità del libro. Edith ci regala due anni di storia del mondo, di storia europea, di storia dell'unica guerra razzista mai combattuta, raccontati in un libro apparentemente breve, ma efficace, non tanto nel rievocare, ma nel vivere di nuovo quello che è accaduto. Non è un libro di memoria, ma di vita: l'autrice sta vivendo ciò che ci sta raccontando. Una tragedia spaventosa è vissuta con il ...

