Covid, in Alto Adige lockdown duro fino al 14 marzo, ma asili e scuole primarie in presenza dal 1° marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Alto Adige il lockdown duro sarà prolungato fino al 14 marzo. Lo ha annunciato il governatore Altoatesino Arno Kompatscher al termine dell’odierna giunta provinciale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inilsarà prolungatoal 14. Lo ha annunciato il governatoreatesino Arno Kompatscher al termine dell’odierna giunta provinciale. L'articolo .

