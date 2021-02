Covid e varianti a scuola, come comportarsi? Le risposte ai dubbi dei genitori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Mio figlio non si sente bene e ha i sintomi del virus, cosa devo fare?”. E ancora: “La scuola mi ha avvisato che c’è un ragazzo positivo nella sua classe, devo subito portarlo a fare il tampone? E come devo muovermi?”. Sono alcune delle domande che si pongono in questi giorni i genitori, preoccupati dall’emergenza Covid-19 che tocca da vicino anche il mondo della scuola. Martedì 23 febbraio l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha presentato un vademecum – realizzato in collaborazione con i pediatri di libera scelta e l’Ufficio scolastico provinciale – per chiarire il maggior numero di dubbi possibile, anche quelli di natura pratica. Ad esempio dove visualizzare l’esito del tampone, o come portare avanti nella maniera più corretta l’isolamento e la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Mio figlio non si sente bene e ha i sintomi del virus, cosa devo fare?”. E ancora: “Lami ha avvisato che c’è un ragazzo positivo nella sua classe, devo subito portarlo a fare il tampone? Edevo muovermi?”. Sono alcune delle domande che si pongono in questi giorni i, preoccupati dall’emergenza-19 che tocca da vicino anche il mondo della. Martedì 23 febbraio l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha presentato un vademecum – realizzato in collaborazione con i pediatri di libera scelta e l’Ufficio scolastico provinciale – per chiarire il maggior numero dipossibile, anche quelli di natura pratica. Ad esempio dove visualizzare l’esito del tampone, oportare avanti nella maniera più corretta l’isolamento e la ...

