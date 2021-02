Covid e riaperture, Draghi a Salvini il retroscena: “Abbassare i toni” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È durato circa due ore l’incontro a Palazzo Chigi convocato ieri sera dal premier Mario Draghi con i ministri e i vertici del Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare per fronteggiare l’emergenza coronavirus e il pericolo rappresentato dalla diffusione delle varianti. Decisioni che saranno tradotte entro la fine della settimana nel nuovo Dpcm che prenderà il posto di quello in scadenza il 5 marzo. Al tavolo con Draghi presenti il ministro della Salute Roberto Speranza, la titolare degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e quello dell’Economia Daniele Franco e i ministri capo delegazione dei partiti Stefano Patuanelli (M5S), Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd) ed Elena Bonetti (Iv). Per il Cts, il coordinatore Agostino Miozzo, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È durato circa due ore l’incontro a Palazzo Chigi convocato ieri sera dal premier Mariocon i ministri e i vertici del Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare per fronteggiare l’emergenza coronavirus e il pericolo rappresentato dalla diffusione delle varianti. Decisioni che saranno tradotte entro la fine della settimana nel nuovo Dpcm che prenderà il posto di quello in scadenza il 5 marzo. Al tavolo conpresenti il ministro della Salute Roberto Speranza, la titolare degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e quello dell’Economia Daniele Franco e i ministri capo delegazione dei partiti Stefano Patuanelli (M5S), Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd) ed Elena Bonetti (Iv). Per il Cts, il coordinatore Agostino Miozzo, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco ...

