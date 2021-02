Coronavirus | Smat collabora con Arpa per monitoraggio su acque reflue

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un accordo traPiemonte per monitorare lealla ricerca di tracce di Covid-19. A firmarlo questa mattina le due società nell’ambito del progetto di Sorveglianza Ambientale dei Reflui urbani in Italia (SARI) messo in campo dall’Istituto Superiore di Sanità per la rilevazione predittiva di SARS-CoV-2 nella popolazione. Progetto a cuiaderisce con l’obiettivo di fornire indicazioni tempestive sull’andamento dell’epidemia., gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio preleverà, in linea con le procedure dei protocolli nazionali, i campioni dinei propri impianti di depurazione inseriti nella Rete italiana di Sorveglianza: il Centro di Risanamento ambientale di Castiglione Torinese e i depuratori di ...

I due nuovi Punti Acqua saranno inaugurati ufficialmente a fine febbraio a causa delle restrizioni per il. Come per tutti gli altri chioschiil prelievo dell'acqua naturale sarà ...dall'UFFICIO STAMPA SMAT BARDONECCHIA – Nell'ambito del progetto di Sorveglianza Ambientale dei Reflui urbani in Italia (SARI) messo in campo dall'Istituto Superiore di Sanità ...