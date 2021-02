"Chi dice tanto non muoio sarà il primo". Massimo Galli dalla Berlinguer, sfogo senza precedenti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Cosa devo fare, stare zitto?". Massimo Galli, virologo dell'ospedale Sacco e dallo scorso marzo uno degli scienziati più assidui frequentatori dei salotti televisivi si sfoga a Cartabianca su Rai3, in collegamento con Bianca Berlinguer. "Il giovane che dice tanto io non muoio sarà tra i primi a vedere tante limitazioni nella sua vita - ribadisce -. Non si risolve il problema facendo grandi bicchierate con gli amici. La sensazione di libertà che si può avere è falsata rispetto alla realtà". "Avevo maledettamente ragione", aveva spiegato martedì mattina con una mesta esultanza riguardo all'aumento dei contagi legati alla variante inglese del Covid, un aumento che ha portato all'istituzione di zone arancioni "rinforzate" tra Bergamo, Brescia e Cremona. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Cosa devo fare, stare zitto?"., virologo dell'ospedale Sacco e dallo scorso marzo uno degli scienziati più assidui frequentatori dei salotti televisivi si sfoga a Cartabianca su Rai3, in collegamento con Bianca. "Il giovane cheio nontra i primi a vedere tante limitazioni nella sua vita - ribadisce -. Non si risolve il problema facendo grandi bicchierate con gli amici. La sensazione di libertà che si può avere è falsata rispetto alla realtà". "Avevo maledettamente ragione", aveva spiegato martedì mattina con una mesta esultanza riguardo all'aumento dei contagi legati alla variante inglese del Covid, un aumento che ha portato all'istituzione di zone arancioni "rinforzate" tra Bergamo, Brescia e Cremona. ...

peppeprovenzano : Borges dice che “qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà d'un solo momento: quello in c… - VittorioSgarbi : La fiducia a Draghi non gliela do perché sentirgli dire dieci volte 'resilienza' non si può accettare. - fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - myssdepre : RT @r3dhead_: chi glielo dice che l’hashtag è pieno di prese per il culo? #tzvip #gfvip #IOSTOCONTOMMASO - LallahBear : RT @twogvhosts: un tipo mi ha appena chiesto se mi da fastidio leggere cose spinte nei libri chi glielo dice che sono cresciuta a pane e f… -