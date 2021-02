Call of Duty: Black Ops Cold War e l'ingegno dei giocatori che sono riusciti a provare 'Epidemia' in anticipo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche se Epidemia, la nuova modalità di Call of Duty Black Ops Cold War che introduce gli zombie sarà disponibile nella giornata di domani, i giocatori impazienti sono già riusciti a giocarci. Epidemia verrà lanciata domani in concomitanza con l'arrivo della Stagione 2, ma dopo aver scaricato l'aggiornamento che è stato reso disponibile in mattinata, i giocatori possono dare uno primo sguardo a questa modalità. Per giocare a Epidemia, non dovrete far altro che scaricare l'aggiornamento, quindi andare offline su console. Accedete a Black Ops Cold War quindi selezionate la modalità Zombie. Fatto questo, create un match privato e selezionate una delle ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche se, la nuova modalità diofOpsWar che introduce gli zombie sarà disponibile nella giornata di domani, iimpazientigiàa giocarci.verrà lanciata domani in concomitanza con l'arrivo della Stagione 2, ma dopo aver scaricato l'aggiornamento che è stato reso disponibile in mattinata, iposdare uno primo sguardo a questa modalità. Per giocare a, non dovrete far altro che scaricare l'aggiornamento, quindi andare offline su console. Accedete aOpsWar quindi selezionate la modalità Zombie. Fatto questo, create un match privato e selezionate una delle ...

