Boxe: chi è Avni Yildirim, il turco che lancia la sfida a Canelo Alvarez (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La domanda è sorta spontanea per molti che non seguono da vicino il mondo del pugilato. Se il nome di Canelo Alvarez circola, giustamente, da tanti anni, in molti si sono chiesti: chi è Avni Yildirim? La risposta brevissima sarebbe facile: un pugile turco. Ma in questo modo non si risponderebbe in maniera esauriente, dal momento che si tratta pur sempre dell'uomo che contende a Canelo le corone mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Andiamo dunque a conoscere meglio l'uomo che, per il suo stile di combattimento, si fa soprannominare Mr. Robot. Guarda in streaming live Canelo-Yildirim su DAZN Nato a Sivas il 5 agosto 1991, Yildirim ha raccontato alla ESPN di essersi appassionato guardando Sinan Samil Sam, pugile scomparso a 41 anni e che è ...

