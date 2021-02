Ascolti prima serata: Che sarà un altro flop per Rai 1 ma Carlo Conti non affonda (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Niente da fare per Rai 1. Gli speciali a Grande richiesta sono stati un vero e proprio disastro. La mossa di spostare il terzo appuntamento al martedì si è dimostrata una vera e propria scialuppa di salvataggio. Carlo Conti grazie a questo spostamento nella programmazione, è riuscito a non affondare del tutto. Sicuramente ha fatto meglio dei suoi predecessori ma Che sarà, resta comunque un flop fermo al 12% di share con una media inferiore ai 3 milioni di spettatori incollati davanti alla tv. E visto che le altre reti non hanno poi così brillato, si poteva davvero fare molto meglio. La partita su Canale 5, che premia la rete ammiraglia come canale più visto nella serata del 23 febbraio 2021, non supera i 4 milioni di spettatori. Rai 1 avrebbe quindi potuto fare davvero molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Niente da fare per Rai 1. Gli speciali a Grande richiesta sono stati un vero e proprio disastro. La mossa di spostare il terzo appuntamento al martedì si è dimostrata una vera e propria scialuppa di salvataggio.grazie a questo spostamento nella programmazione, è riuscito a nonre del tutto. Sicuramente ha fatto meglio dei suoi predecessori ma Che, resta comunque unfermo al 12% di share con una media inferiore ai 3 milioni di spettatori incollati davanti alla tv. E visto che le altre reti non hanno poi così brillato, si poteva davvero fare molto meglio. La partita su Canale 5, che premia la rete ammiraglia come canale più visto nelladel 23 febbraio 2021, non supera i 4 milioni di spettatori. Rai 1 avrebbe quindi potuto fare davvero molto ...

