Volley | Halkbank Ankara-Milano in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Challenge Cup 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lasfida l’Itas Trentino: eccoe come vedere intv ela gara di andelladi CEVCup maschile. Dopo aver battuto Bucarest ai quarti di finale con un secco 3-0, i meneghini si trasferiscono in Turchia per disputare il primo match di. Gli uomini di coach Piazza vogliono avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno sul campo di casa, in programma il 3 marzo, per assicurarsi l’accesso alla finalissima della competizione europea per club. COME VEDERE LA PARTITA L’appuntamento è per mercoledì 24 febbraio alle ore 15:30. La partita non godrà di copertura televisiva, ma Sportface.it vi terrà compagnia ...