Un turno di squalifica a Gasperini e Filippo Inzaghi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giudice sportivo della Serie, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio, ha squalificato per una giornata e inflitto un'ammenda di 15 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giudice sportivo della Serie, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio, hato per una giornata e inflitto un'ammenda di 15 ...

TUTTOJUVE_COM : Giudice Sportivo C: Un turno di squalifica per Ranocchia - zazoomblog : Giudice Sportivo multa e squalifica per Gasperini. Un turno anche a Filippo Inzaghi - #Giudice #Sportivo #multa… - RaiSport : Giudice, un turno a #Gasperini e Pippo #Inzaghi Tra i calciatori, undici fermati per una gara ?? - giornaleradiofm : Un turno di squalifica a Gasperini e Filippo Inzaghi: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il giudice sportivo della Serie, Gera… - GoalItalia : Undici giocatori fermati per un turno Squalifica e multa per Gasperini ? -

Ultime Notizie dalla rete : turno squalifica Un turno di squalifica a Gasperini e Filippo Inzaghi Una giornata di squalifica anche a Filippo Inzaghi, per doppia ammonizione. Fra i calciatori espulsi, un turno di stop a Kamil Glik (Benevento) e Aaron Hickey (Bologna). Fra i calciatori non espulsi ...

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 24giornata Tra i calciatori che non sono stati espulsi, un turno di squalifica per Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juve), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Adrien Silva (Sampdoria), ...

Squalificati di Serie A: un turno per Danilo e Hakimi Goal.com Atalanta, squalifica e multa per Gasperini. Il motivo Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta: squalifica e multa per l’ex allenatore del Genoa Un turno di squalifica e multa per Gian Piero Gasperini dopo l ...

Un turno di squalifica a Gasperini e Filippo Inzaghi Una giornata di squalifica anche a Filippo Inzaghi, per doppia ammonizione. Video: Ballardini: "Non fermiamoci" (Mediaset) Fra i calciatori espulsi, un turno di stop a Kamil Glik (Benevento) e Aaron ...

Una giornata dianche a Filippo Inzaghi, per doppia ammonizione. Fra i calciatori espulsi, undi stop a Kamil Glik (Benevento) e Aaron Hickey (Bologna). Fra i calciatori non espulsi ...Tra i calciatori che non sono stati espulsi, undiper Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juve), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Adrien Silva (Sampdoria), ...Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta: squalifica e multa per l’ex allenatore del Genoa Un turno di squalifica e multa per Gian Piero Gasperini dopo l ...Una giornata di squalifica anche a Filippo Inzaghi, per doppia ammonizione. Video: Ballardini: "Non fermiamoci" (Mediaset) Fra i calciatori espulsi, un turno di stop a Kamil Glik (Benevento) e Aaron ...