Traffico Roma del 23-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverdeben trovati a questo appuntamento dalla redazione a causa di un incidente disagi sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna all’altezza della via del mare abbiamo incolonnamenti da uscita per è la via Laurentina e ripercussioni per chi proviene dalla Pontina daFiumicino a viadotto della Magliana lavori restringimenti di carreggiata verso l’Eur possibili ripercussioni viadotto della Magliana chiuso alin direzione Portuense Fiumicino in via di Bocceaintenso all’altezza di via di Torrevecchia rallentata via della Pineta Sacchetti nella zona adiacente al Gemelli code sulla Cassia alla Giustiniana In entrambe le direzioni e Concludiamo con un incidente tra la via Ardeatina è la via Appia Antica per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...