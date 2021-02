Suarez: “Al Barça mi avevano detto che ero vecchio e non potevo più giocare ad alti livelli” (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da France Football, Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato di vari temi, tra cui l’addio forzato al Barcellona in estate. Queste le sue parole: “Quello che mi ha davvero infastidito, è stato che mi hanno detto che ero vecchio e che non potevo più giocare ai massimi livelli, essere all’altezza di una grande squadra. Questo è ciò che mi ha fatto male…Sto dimostrando di essere ancora decisivo e un giocatore top. Certo, gli anni passano per tutti ma io mi sento ancora un ragazzino” Sul momento con i colchoneros: “Ciò che è essenziale è la testa. È molto importante essere forti nella testa e sentire di avere i mezzi per aggirare le situazioni difficili. È sempre stata una delle mie caratteristiche: non mi sono mai arreso, anche quando stavo attraversando ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da France Football, Luis, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato di vari temi, tra cui l’addio forzato al Barcellona in estate. Queste le sue parole: “Quello che mi ha davvero infastidito, è stato che mi hannoche eroe che nonpiùai massimi, essere all’altezza di una grande squadra. Questo è ciò che mi ha fatto male…Sto dimostrando di essere ancora decisivo e un giocatore top. Certo, gli anni passano per tutti ma io mi sento ancora un ragazzino” Sul momento con i colchoneros: “Ciò che è essenziale è la testa. È molto importante essere forti nella testa e sentire di avere i mezzi per aggirare le situazioni difficili. È sempre stata una delle mie caratteristiche: non mi sono mai arreso, anche quando stavo attraversando ...

TuttoMercatoWeb : Suarez torna sull'addio al Barça: 'Mi hanno dato del vecchio e detto che non ero più un top' - zazoomblog : Caso Suarez l’ex Barça “ha ammesso di aver ricevuto il testo d’esame” - #Suarez #Barça #ammesso #ricevuto - GiacomiAlessio : @soloint10841330 @LiderMaximo1 @gelardochegela @DucaAndrea85 @Evarist01881706 @Hollymiki @pisto_gol Mi sfugge il ne… - Mario02138454 : @Frangelucci99 @MilanNewsit Adesso non c'è più Guardiola non ci sono xavi e Iniesta non c'è più il Messi di una vol… - VillageGreen967 : @EdoardoMecca1 Oddio: il Barca 2015 che ci siamo trovati di fronte a Berlino con Suarez e Neymar là davanti ... -