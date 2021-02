Proroga validità patenti: ecco le nuove scadenze 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovi aggiornamenti sul fronte della validità delle patenti in scadenza, che subisce un’ulteriore Proroga. Lo dichiara il Ministero dei Trasporti attraverso la diffusione della circolare numero 2143 del 21 gennaio 2021 con i vari aggiornamenti sui termini di scadenza delle patenti e di altri documenti abilitativi alla guida, come il foglio rosa, la qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di abilitazione professionale (CAP). Decreto legge covid approvato: tutte le novità Vediamo ora nel dettaglio le date di scadenza aggiornate per ogni tipologia di patente e di documento abilitativo alla guida. Proroga validità patenti: nuove scadenze Alla luce della Proroga fino al 30 aprile ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovi aggiornamenti sul fronte delladellein scadenza, che subisce un’ulteriore. Lo dichiara il Ministero dei Trasporti attraverso la diffusione della circolare numero 2143 del 21 gennaiocon i vari aggiornamenti sui termini di scadenza dellee di altri documenti abilitativi alla guida, come il foglio rosa, la qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di abilitazione professionale (CAP). Decreto legge covid approvato: tutte le novità Vediamo ora nel dettaglio le date di scadenza aggiornate per ogni tipologia di patente e di documento abilitativo alla guida.Alla luce dellafino al 30 aprile ...

sicilia_verde : Insieme alla proroga della validità dei #patentini per i #fitofarmaci, confermata la non obbligatorietà della docum… - ColdirettiVene1 : RT @coldiretti: #Milleproroghe, il presidente Coldiretti @PrandiniEttore: ok proroga incentivi a biogas, prorogata di un anno anche la vali… - coldiretti : #Milleproroghe, il presidente Coldiretti @PrandiniEttore: ok proroga incentivi a biogas, prorogata di un anno anche… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Validità certificati di abilitazione all’acquisto, vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari. Proroga Regione Puglia h… - AgriculturaIT : Validità certificati di abilitazione all’acquisto, vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari. Proroga Regione Pug… -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga validità Bond pmi garantiti fino al 30/6 Nel corso dell'iter parlamentare è stato inoltre approvato un emendamento che proroga la validità dei patentini fitosanitari e degli attestati per le macchine irroratrici a tutto il 2021. End of ...

Vietati gli spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo ... che proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al prossimo 27 marzo. La disposizione in essere sarebbe infatti scaduta il 25 febbraio. Quanto stabilito ribadisce anche la validità della ...

Coronavirus: proroga validità patente e abilitazioni guida. Le nuove scadenze LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Nel corso dell'iter parlamentare è stato inoltre approvato un emendamento cheladei patentini fitosanitari e degli attestati per le macchine irroratrici a tutto il 2021. End of ...... cheil divieto di spostamenti tra Regioni fino al prossimo 27 marzo. La disposizione in essere sarebbe infatti scaduta il 25 febbraio. Quanto stabilito ribadisce anche ladella ...