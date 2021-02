Napoli, il coprifuoco è diventato l’incubo dei commercianti (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gli effetti del covid si stanno facendo sentire nuovamente anche a livello economico. I commercianti sono allo stremo e la zona arancione non li favorisce affatto. Inoltre si aggiungono anche innumerevoli atti vandalici di alcuni cittadini che, a quanto pare, poco interessa il destino dei propri concittadini. Bar, locali e pizzerie funzionano solo da asporto. Non è difficile immaginare quanto stiano perdendo i vari gestori ed i tanti dipendenti al seguito. Quando infatti si parla di una crisi economica senza fondo ci si riferisce non solo al proprietario di un locale, ma anche, e forse soprattutto, ai dipendenti. Molti di questi infatti vivono alla giornata. In particolar modo in questo periodo di pandemia. Non avere delle certezze sul lavoro significa quindi non avere certezze sul futuro. Sono stati migliaia i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Gli effetti del covid si stanno facendo sentire nuovamente anche a livello economico. Isono allo stremo e la zona arancione non li favorisce affatto. Inoltre si aggiungono anche innumerevoli atti vandalici di alcuni cittadini che, a quanto pare, poco interessa il destino dei propri concittadini. Bar, locali e pizzerie funzionano solo da asporto. Non è difficile immaginare quanto stiano perdendo i vari gestori ed i tanti dipendenti al seguito. Quando infatti si parla di una crisi economica senza fondo ci si riferisce non solo al proprietario di un locale, ma anche, e forse soprattutto, ai dipendenti. Molti di questi infatti vivono alla giornata. In particolar modo in questo periodo di pandemia. Non avere delle certezze sul lavoro significa quindi non avere certezze sul futuro. Sono stati migliaia i ...

SignorAldo : RT @mattinodinapoli: Covid: in strada nell'orario di coprifuoco, 11 persone multate a Giugliano - biancacle : RT @mattinodinapoli: Covid: in strada nell'orario di coprifuoco, 11 persone multate a Giugliano - mattinodinapoli : Covid: in strada nell'orario di coprifuoco, 11 persone multate a Giugliano - Politicaebasta : RT @e2faae8caa2f4af: Due persone non si possono vedere in però è permesso fare ciò che vediamo continuamente a Napoli o ieri a San Siro? Io… - e2faae8caa2f4af : Due persone non si possono vedere in però è permesso fare ciò che vediamo continuamente a Napoli o ieri a San Siro?… -