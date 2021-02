Morto Obletter | il c t della nazionale di Softball aveva 62 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021)a causa del Covid-19. Il c.tdisi è spento presso l’ospedale dell’Aquila. Twitter ConiIl c.titaliana di, Enrico, è deceduto a causa del covid-19. Da qualche giorno era ricoverato presso l’ospedale abruzzese dell’Aquila.era riuscito nell’impresa di qualificare lafemminile dialle Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate, un grande risultato visto che i posti disponibili erano solamente sei. Inoltre, nel 2019, è riuscito a vincere il titolo europeo., nato a Sydney, era arrivato in Italia sul finire degli’80. Ha ...

Il 62enne tecnico, nativo di Sydney ma originario dell'Abruzzo, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Aveva portato le azzurre sul tetto ...Lutto nel mondo dello sport italiano. Il softball piange la scomparsa del suo rappresentante più emblematico: il covid , in pochi giorni, ha portato via Enrico, creatore, mente e cuore, del progetto che, in tre anni, ha collocato l' Italia nell'élite assoluta della 'palla gialla' mondiale, con la conquista del titolo europeo e della qualificazione ...Morto Obletter a causa del Covid-19. Il c.t della nazionale femminile di softball si è spento presso l'ospedale dell'Aquila.Il mondo del softball azzurro ha perso il suo “gigante”. Enrico Obletter, 61 anni, chietino, allenatore della Nazionale, colui che ha regalato la qualificazione per le Olimpiadi di ...