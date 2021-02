Milleproroghe | M5S | proroga maggior tutela mercato energia necessaria con crisi in corso

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe M5S

SassariNotizie.com

...alla Camera la nuova componente "Alternativa c'è" composta dai cosiddetti dissidenti del. A ... La richiesta dovrebbe essere comunicata dai deputati al termine dell'esame delLa richiesta dovrebbe essere comunicata dai deputati al termine dell'esame del, Costanzo non aderisce ad Alternativa c'è: 'Io espulsa ma ci ricompatteremo' 'Comunque io resto ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Non potevamo permettere che, in questo momento drammatico, le fasce più vulnerabili della popolazione fossero costrette a iniziare il 2022 con un aumento delle bollette di ...Filogovernativi e movimentisti hanno ormai preso strade diverse. Tanto che alla camera è nata la componente ex M5s del gruppo misto "L'alternativa c'è", con 13 deputati dissidenti che presto potrebber ...