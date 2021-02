Milano, aggredisce passanti e polizia con un coltello: agenti lo uccidono (Di martedì 23 febbraio 2021) Notte di follia a Milano, precisamente in via Sulmona, dove un uomo si è scagliato con un coltello contro passanti e poliziotti: un agente contro cui si era scagliato, l’ha ucciso Nella scorsa notte in via Sulmona, a Milano, un uomo ha aggredito i passanti brandendo in mano un coltello. Sul posto, poco dopo la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Notte di follia a, precisamente in via Sulmona, dove un uomo si è scagliato con uncontroe poliziotti: un agente contro cui si era scagliato, l’ha ucciso Nella scorsa notte in via Sulmona, a, un uomo ha aggredito ibrandendo in mano un. Sul posto, poco dopo la L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è scagliato anch… - SkyTG24 : Aggredisce per strada passanti e agenti con un coltello, ucciso 45enne a Milano - MiTomorrow : L'uomo in stato alterato ha cercato di colpire più volte con un grosso coltello chiunque si trovasse sotto tiro ?… - nazilluka : RT @Agenzia_Ansa: Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è scagliato anche cont… - franco56it : Milano: uomo aggredisce passanti e agenti con un coltello, ucciso: -