LIVE Modena-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: sfida tutta tricolore con in palio la semifinale (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54: Gli umbri partono favoriti, forti del 3-1 a loro favore nei precedenti: l’unica vittoria (3-2) Modena l’ha ottenuta quando gli umbri avevano già acquisito l’accesso alla finale di Superlega ad inizio stagione nella semifinale di ritorno 17.52: Giani punterà su Christenson al palleggio, Vettori opposto, i centrali Mazzone e Stankovic e le bande Lavia e Petric con Grebennikov libero. 17.49: Heynen, a meno di sorprese, si affiderà alla formazione titolare con Travica in regia, Ter Horst opposto, le bande Leon e Plotnytskyi, i centrali Ricci e Solè con Colaci libero. 17.47: Dall’altra parte c’è Perugia che ha chiuso il suo girone al primo posto superando in extremis Civitanova 17.44: I modenesi, due settimane fa, hanno rischiato l’eliminazione dopo la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54: Gli umbri partono favoriti, forti del 3-1 a loro favore nei precedenti: l’unica vittoria (3-2)l’ha ottenuta quando gli umbri avevano già acquisito l’accesso alla finale di Superlega ad inizio stagione nelladi ritorno 17.52: Giani punterà su Christenson al palleggio, Vettori opposto, i centrali Mazzone e Stankovic e le bande Lavia e Petric con Grebennikov libero. 17.49: Heynen, a meno di sorprese, si affiderà alla formazione titolare con Travica in regia, Ter Horst opposto, le bande Leon e Plotnytskyi, i centrali Ricci e Solè con Colaci libero. 17.47: Dall’altra parte c’èche ha chiuso il suo girone al primo posto superando in extremis Civitanova 17.44: I modenesi, due settimane fa, hanno rischiato l’eliminazione dopo la ...

