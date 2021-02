Lino Banfi censurato da Facebook: “Violento e a luci rosse” (Di martedì 23 febbraio 2021) Alcune delle più divertenti, e famose, gag e scene dei film di Lino Banfi sono state oscurate da Facebook. Il motivo? Violazione degli standard. Ecco cosa è successo. Facebook censura Lino Banfi Un atto, considerato da molti vera e propria censura, che ha scatenato i social in queste ore. La comunità di Facebook, dal titolo Noi che amiamo Lino Banfi official, che radunava oltre 117mila fans dell’attore è stata oscurata. Secondo il noto social, la pagina ha violato di standard di Facebook in merito di violenza e sesso. Ma, assicurano gli utenti e i moderatori della pagina, sono state postate soltanto scene dei film più celebri dell’amato attore pugliese. Come alcuni frame di Fracchia la Belva umana – ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Alcune delle più divertenti, e famose, gag e scene dei film disono state oscurate da. Il motivo? Violazione degli standard. Ecco cosa è successo.censuraUn atto, considerato da molti vera e propria censura, che ha scatenato i social in queste ore. La comunità di, dal titolo Noi che amiamoofficial, che radunava oltre 117mila fans dell’attore è stata oscurata. Secondo il noto social, la pagina ha violato di standard diin merito di violenza e sesso. Ma, assicurano gli utenti e i moderatori della pagina, sono state postate soltanto scene dei film più celebri dell’amato attore pugliese. Come alcuni frame di Fracchia la Belva umana – ...

JCTweet_ : Non si rendono conto che più forte il pugno del politically correct si stringe, più forte sarà la voglia di ribella… - Morenozagor : RT @Dany_McClane68: Non sono mai stato un grande fan di Lino Banfi nè del genere di film che faceva ma mi sembra che qui stiamo rasentando… - cittameridiane : @viaggiatore_npc @WeAreInPuglia @IlMattinoFoggia @SimonaPasquino5 @JosefPalladino @flavorsuitcase @lacuocagalante… - Rosskitty77 : RT @_DAGOSPIA_: FACEBOOK CHIUDE UN GRUPPO SOCIAL DEDICATO AI FILM E AGLI SKETCH DI LINO BANFI – L’ATTORE: BASTA CON - teresatornaben1 : RT @TWDDarylRick: ora il politicamente corretto censura anche Lino Banfi, basta, non se ne può più, tra poco toccherà anche a Cenerentola p… -