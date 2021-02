Le Iene fanno i conti in tasca ai senatori: Renzi è quello che ha guadagnato di più. La classifica (Di martedì 23 febbraio 2021) È Matteo Renzi il parlamentare che ha incrementato di più il reddito da quando ha iniziato l’attività politica a livello nazionale. A certificarlo, le Iene, secondo cui infatti il reddito del leader di Italia Viva è lievitato di circa un milione di euro (esattamente, più 938.890). È infatti passato dai 98.961 del 2013 a 1.037.851 del 2019. Più contenuto (644.138) l’incremento registrato dal reddito della senatrice di Giulia Bongiorno, seconda in classifica. Nel 2005, l’avvocato leghista partiva da un reddito imponibile di 173.534. Nel 2019 ha raggiunto 817.672. All’azzurro Zangrillo la politica è costata 704mila euro Ma c’è anche chi con l’ingresso in politica ci ha rimesso qualcosa. È il caso del deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, medico di Berlusconi. Da dirigente di un’azienda privata, nel 2017, aveva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) È Matteoil parlamentare che ha incrementato di più il reddito da quando ha iniziato l’attività politica a livello nazionale. A certificarlo, le, secondo cui infatti il reddito del leader di Italia Viva è lievitato di circa un milione di euro (esattamente, più 938.890). È infatti passato dai 98.961 del 2013 a 1.037.851 del 2019. Più contenuto (644.138) l’incremento registrato dal reddito della senatrice di Giulia Bongiorno, seconda in. Nel 2005, l’avvocato leghista partiva da un reddito imponibile di 173.534. Nel 2019 ha raggiunto 817.672. All’azzurro Zangrillo la politica è costata 704mila euro Ma c’è anche chi con l’ingresso in politica ci ha rimesso qualcosa. È il caso del deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, medico di Berlusconi. Da dirigente di un’azienda privata, nel 2017, aveva ...

