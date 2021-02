Gresini: Capirossi, 'Ciao Fausto' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Ciao Fausto". Così su Instagram Loris Capirossi saluta Fausto Gresini, scomparso oggi all'età di 60 anni. I due sono stati compagni di squadra nella classe 125 nella prima metà degli anni '90 e in seguito grandi amici. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "". Così su Instagram Lorissaluta, scomparso oggi all'età di 60 anni. I due sono stati compagni di squadra nella classe 125 nella prima metà degli anni '90 e in seguito grandi amici.

Alessandro_Ill : Porca miseria, stavolta è vero. Mi dispiace molto, per me #Gresini era sinonimo di MotoGP fin dai tempi di Daijiro… - TV7Benevento : Gresini: Capirossi, 'Ciao Fausto'... - ArmandoSoave85 : RT @FormulaPassion: #MotoGP: addio a Fausto #Gresini, il cordoglio sui social - FormulaPassion : #MotoGP: addio a Fausto #Gresini, il cordoglio sui social - liottagio : Gresini ha sempre avuto un gran team, grandissimo fiuto per i talenti. Un team tanto brillante, quanto funestato da… -