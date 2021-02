Grave lutto nel giornalismo: è morta Fiammetta La Guidara (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è spenta improvvisamente questa notte a soli 50 anni Fiammetta La Guidara, nota giornalista esperta di motorsport e motori. Un’altra brutta notizia per il mondo dei motori, dopo la prematura scomparsa del patron del team di MotoGP Fausto Gresini. Fiammetta La Guidara, storica giornalista esperta del settore, si è spenta improvvisamente questa notte. Collaboratrice L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è spenta improvvisamente questa notte a soli 50 anniLa, nota giornalista esperta di motorsport e motori. Un’altra brutta notizia per il mondo dei motori, dopo la prematura scomparsa del patron del team di MotoGP Fausto Gresini.La, storica giornalista esperta del settore, si è spenta improvvisamente questa notte. Collaboratrice L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AlbeGhirla : RT @GiorgiaMeloni: Ci ha lasciato Fausto #Gresini, grande pilota di motociclismo due volte campione del mondo. Un grave lutto nel mondo d… - Monik6799 : RT @GiorgiaMeloni: Ci ha lasciato Fausto #Gresini, grande pilota di motociclismo due volte campione del mondo. Un grave lutto nel mondo d… - amezzanotteva : RT @GiorgiaMeloni: Ci ha lasciato Fausto #Gresini, grande pilota di motociclismo due volte campione del mondo. Un grave lutto nel mondo d… - Evemary82080327 : RT @daniela93930925: @ssunriseees Il ragionamento fatto per Tommaso , l’ho fatto al tempo anche per Dayane. Però ricordiamoci che queste pa… - daniela93930925 : @ssunriseees Il ragionamento fatto per Tommaso , l’ho fatto al tempo anche per Dayane. Però ricordiamoci che queste… -