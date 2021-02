Ginevra Lubrano | dolcemente complicata

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 23 febbraio 2021 Ginevra Lubrano (musicalmente solo Ginevra) e? un esemplare raro per la musica italiana. Immagine delicata, testi articolati, formula innovativa. E? una cantautrice col gusto per l’elettronica, a 28 anni riesce a suonare allo stesso tempo contemporanea e re?tro, e non e? cosa da tutti. Ha iniziato a cantare in inglese, poi ha scoperto il piacere della lingua italiana, il suo Ep Metropoli e? stato pubblicato a maggio da quella nursery di talenti che e? l’etichetta Asian Fake. Ha partecipato ad AmaSanremo (le semifinali di Sanremo Giovani), non ha vinto pero? si e? fatta notare. Le due ultime collaborazioni sono con Mec- na (Soli, insieme a Ghemon) e ha scritto quel gioiello che e? Ispirazione di Inoki (con Noemi). Adesso e? ancora «un uccellino», come si definisce, ma le ali sembrano forti e pronte.