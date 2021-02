GfVip: una Rosalinda inviperita svela un segreto su Dayane (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello la frattura sembra insanabile: nell'ultimo sfogo dell'attrice lo svelamento di un segreto sulla modella Gf Vip, Rosalinda smaschera Dayane: “Mi propose suo fratello” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) TraCannavò eMello la frattura sembra insanabile: nell'ultimo sfogo dell'attrice lomento di unsulla modella Gf Vip,smaschera: “Mi propose suo fratello” su Notizie.it.

GrandeFratello : Questa sera, i tre finalisti Dayane, Pierpaolo e Tommaso sono chiamati a una “scelta” difficilissima. #GFVIP - GrandeFratello : Ripercorrere insieme la strada fatta insieme... capire che è possibile gioire della felicità altrui. Realizzare che… - trash_italiano : Come per altre edizioni all’estero, la diretta porterà un ritardo di qualche minuto. Questo perché nel caso in cui… - CristalQueen00 : RT @Lucyenv: Pier: 'Dayane già lo diceva da settimane che avrebbe salvato Samantha, ne parlavamo sempre quando c'era anche Giulia quindi no… - naomy16885195 : RT @Iris02732980: Comunque ve la state prendendo con Tommaso che difende il mondo Lgbt da una che sta solamente strumentalizzando una situa… -