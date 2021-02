Frana il cimitero di Camogli | oltre 200 bare in mare La rabbia e il dolore del borgo

Ultime Notizie dalla rete : Frana cimitero

Uno spettacolo terribile: circa duecento bare sono finite in mare e sugli scogli nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, in seguito al crollo di una porzione deldi Camogli, in Liguria. Il cedimento della falesia ha distrutto anche due cappelle franate nella scarpata sottostante.Una porzione deldi Camogli (Genova) è franata in mare. Sono circa duecento le bare trascinate via dalla unae finite in mare e sugli scogli. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche ...Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...Circa dieci le bare recuperate su duecento. Oggi nuovo sopralluogo per capire cosa è ancora in pericolo e come eliminare i materiali crollati ...