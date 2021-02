Fontana preme per la riapertura come Salvini: «Meglio 4 in un ristorante che 24 in casa» (Di martedì 23 febbraio 2021) riapertura ristoranti Fontana favorevole – Martedì 23 febbraio 2021. Non ha commentato le prime decisioni prese dal governo Draghi, come la proroga del divieto di mobilità interregionale e il blocco alle visite nelle case private in zona rossa, ma Attilio Fontana ha voluto esprimere dissenso per la chiusura delle attività. Al pari di Salvini il governatore della Lombardia ritiene che si possa riaprire. Ieri, intervenendo alla trasmissione “Aria Pulita”, il leader della Lega detto: «Sono d’accordo con i sindaci e con l’Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza, i ristoranti devono poter lavorare anche la sera. Se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13, deve permetterlo anche alle 20». Ma il ministro della Salute Speranza ha ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021)ristorantifavorevole – Martedì 23 febbraio 2021. Non ha commentato le prime decisioni prese dal governo Draghi,la proroga del divieto di mobilità interregionale e il blocco alle visite nelle case private in zona rossa, ma Attilioha voluto esprimere dissenso per la chiusura delle attività. Al pari diil governatore della Lombardia ritiene che si possa riaprire. Ieri, intervenendo alla trasmissione “Aria Pulita”, il leader della Lega detto: «Sono d’accordo con i sindaci e con l’Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo e rispettando i protocolli di sicurezza, i ristoranti devono poter lavorare anche la sera. Se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13, deve permetterlo anche alle 20». Ma il ministro della Salute Speranza ha ...

AlanPanassiti : - FPalladini : Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' Tipica casa lombarda 24 sedie in cas… - ladyrosmarino : RT @ErmannoKilgore: Attilio Fontana preme per riaprire: 'Meglio 4 al ristorante di 24 in casa' | L'HuffPost Che lo dica a #Draghi sono al g… - TerreDiColombia : Ma cosa stiamo aspettando?!? Non bastano i morti? Ora sta povera bimba...e Fontana preme per riapre tutto?!? Io ter… - Dubito_Quin : Perchè si sa....le città sono piene di case con 24 persone dentro.... #fontana #Lombardia -