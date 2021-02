Follia nel centro di Roma: prendono a martellate la vetrina di una gioielleria e scappano (Di martedì 23 febbraio 2021) Una ribellione, un tentato furto, un gesto di Follia? Ancora non è chiaro quale fosse lo scopo ma il gesto è stato eclatante. Un gruppo di ragazzi, ieri sera, ha tentato la rapina da Hausmann, una gioielleria, rivenditrice di Rolex, in via del Babbuino. La vicenda si è svolta sotto gli occhi increduli dei passanti: via del Babbuino, una delle arterie dello shopping della capitale, è stata luogo di una scena indescrivibile. Un ragazzo, armato di un martello ha colpito più e più la vetrina di Hausmann, che però ha retto l’urto non andando in frantumi. Si individuano cinque ragazzi, tre dei quali sono corsi via mentre gli altri due sono fuggiti in sella ad un motorino. La scena è stata ripresa da un passante e poi pubblicata sulla pagina di Welcome to Favelas. Sul posto polizia e carabinieri ai quali ora è affidata l’indagine. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Una ribellione, un tentato furto, un gesto di? Ancora non è chiaro quale fosse lo scopo ma il gesto è stato eclatante. Un gruppo di ragazzi, ieri sera, ha tentato la rapina da Hausmann, una, rivenditrice di Rolex, in via del Babbuino. La vicenda si è svolta sotto gli occhi increduli dei passanti: via del Babbuino, una delle arterie dello shopping della capitale, è stata luogo di una scena indescrivibile. Un ragazzo, armato di un martello ha colpito più e più ladi Hausmann, che però ha retto l’urto non andando in frantumi. Si individuano cinque ragazzi, tre dei quali sono corsi via mentre gli altri due sono fuggiti in sella ad un motorino. La scena è stata ripresa da un passante e poi pubblicata sulla pagina di Welcome to Favelas. Sul posto polizia e carabinieri ai quali ora è affidata l’indagine. Leggi ...

